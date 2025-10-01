ADALET HİZMET SINIFI

Değerli arkadaşlar, Promosyonların yattığını gördüğümüz bu dönemde, artık odaklanmamız gereken asıl mesele Adalet Hizmet Sınıfının hakları olmalıdır. Yargı Reformu Eylem Planı'nda 2026 yılı işaret edilse de, geçmiş tecrübelerden biliyoruz ki çoğu zaman planlanan tarihler ertelenebilmekte veya hayata geçirilememektedir. Adalet hizmet sınıfı bizler için hayati önemdedir. Katipler, mübaşirler ve infaz koruma memurlarının iş yükü herkesin malumudur. Yoğun iş temposunda nefes alamayacak kadar çalıştığımız günler oluyor. Buna rağmen, örnek vermek gerekirse; Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan tıbbi sekreterler bugün ek ödeme ve döner sermaye gelirleriyle birlikte 75-80 bin TL bandında ücret alırken, 15 yıllık bir katip ancak 55-60 bin TL bandında maaş almaktadır. Üstelik bizlerin ne ek ödemesi ne de döner sermaye hakkı vardır. Daha da çarpıcı olan durum şudur: Ocak ayından itibaren işçilerin maaşları, memurların maaşlarını 20-25 bin TL seviyesinde aşacaktır. Yeni göreve başlayan bir memur dahi Ocak ayında en fazla 55-60 bin TL maaş alacaktır. Büyükşehirlerde geçim sıkıntısı her geçen gün artmaktadır. Bugün kira bedelleri 40 bin TL bandına ulaşmıştır. Yıllık kira artış oranları hala %40 seviyesinde seyretmektedir. Dolayısıyla, bugün 20 bin TL'ye oturan bir çalışan yarın 30 bin TL ödemek zorunda kalacaktır. Üstelik bitmeyen borç yükü de bizleri zor durumda bırakmaktadır. Tüm bu nedenlerle, promosyon sürecinde yaptığımız gibi, Adalet Hizmet Sınıfının özlük ve mali haklarını korumaya ve geliştirmeye yönelik etkinlikler düzenleyelim. Burada en büyük güç, birlik ve beraberliğimizdir. Ancak dayanışma içinde olursak güçlü bir ses çıkarabilir, taleplerimizi daha etkili şekilde duyurabiliriz.

