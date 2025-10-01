Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
01 Ekim 2025 09:36
arkadaşlar sıze bı konıda danısmak istiyorum polıslık mı tıbbı sekreterlık mı bı kadın ıcın hangı meslek daha uygun? çok kararsız kaldım lütfen bılen tavsıye verecek arkadaş varsa yazsın


gamlıbaykuss
Aday Memur
01 Ekim 2025 09:48
tıbbi sekreterlik tabi ki

Ortaşerit
Memur
01 Ekim 2025 09:52

Polislik normalde kadınların daha avantajlı olduğu bir meslektir ama şunu gördüm ki artık kadınlar bile bu meslekten yorulmuş bunalmış vaziyetteler bence polisliği artık son çare olarak yerine herhangi bir seçenek bulamadığınızda düşünün derim.

