polislik mi tıbbı sekreterlik mi

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Cüneyt Barışoglu
Çok Yazılan Konular
Mazeret ataması 20252025 banka promosyonuZam hayırlı olsunİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPromosyon: 56 bini Emniyete Araç-130 Binde Emniyet Personeline2026 Atama ve Yer Değiştirme YönetmeliğiPromosyon gorusmeleri neden yapilmiyor?polislik mi tıbbı sekreterlik mi2026 Ocak Zam Beklentisi
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?