Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

polislik mi tıbbı sekreterlik mi


01 Ekim 2025 09:36
polislik mi tıbbı sekreterlik mi

arkadaşlar sıze bı konıda danısmak istiyorum polıslık mı tıbbı sekreterlık mı bı kadın ıcın hangı meslek daha uygun? çok kararsız kaldım lütfen bılen tavsıye verecek arkadaş varsa yazsın


gamlıbaykuss
Aday Memur
01 Ekim 2025 09:48
tıbbi sekreterlik tabi ki

Ortaşerit
Memur
01 Ekim 2025 09:52

Polislik normalde kadınların daha avantajlı olduğu bir meslektir ama şunu gördüm ki artık kadınlar bile bu meslekten yorulmuş bunalmış vaziyetteler bence polisliği artık son çare olarak yerine herhangi bir seçenek bulamadığınızda düşünün derim.


antepliyiz.
Aday Memur
01 Ekim 2025 11:03
tıbbi sekreterlik tabiki sormaman lazımdı

uAYur ccc
Şef
01 Ekim 2025 11:03
başlığı açan kardeşim.bu cevabın son cümlesi ne kadar haklı anlatamam sana
Ortaşerit, 2 gün önce

Polislik normalde kadınların daha avantajlı olduğu bir meslektir ama şunu gördüm ki artık kadınlar bile bu meslekten yorulmuş bunalmış vaziyetteler bence polisliği artık son çare olarak yerine herhangi bir seçenek bulamadığınızda düşünün derim.


turkmen68
Aday Memur
01 Ekim 2025 12:07
Eşim küçük bir devlet hastanesinde 5 yıllık Tıbbi sekreter 8-17 çalışıyor ayda 1 nöbeti oluyor acil serviste oda belli bir saatten sonra yatış inanın ben 18 inci yılıma girecem benim kadar maaş alıyor hatta yaz dönemi beni maaşta geçiyor resmen gerçekten rahat bir meslek düşünme bile derim hakkında hayırlısı olsun

solder312131
Şef
01 Ekim 2025 13:01
Bu soruyu soruyorsanız polisliği seçin

Memurhaps
Şube Müdürü
01 Ekim 2025 23:30
polisliğe gel sonra çıkış yolunu sorarsanız yardımcı oluruz

mehmetyilmz
Şef
02 Ekim 2025 13:17

Kadınlar polislikte bir iş yapmıyor ki


memuraday-y
Şube Müdürü
03 Ekim 2025 13:26

Benim gördüğüm kadın polisler genelde pek bir işle meşgul olmuyorlar yani öyle çok bir iş yükleri yok diye gözlemliyorum özellikle ilçelerde ve küçük illerde felan.

Toplam 9 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mazeret ataması 20252025 banka promosyonuZam hayırlı olsunİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPromosyon: 56 bini Emniyete Araç-130 Binde Emniyet Personeline2026 Atama ve Yer Değiştirme YönetmeliğiPromosyon gorusmeleri neden yapilmiyor?polislik mi tıbbı sekreterlik mi2026 Ocak Zam Beklentisi

Sözlük

Aksöğüt köyünde herkesin Yeşilyurt soyadını taşıması 1 ah ana 1 Umumi tuvalete peçeteyi kullanmak 1 Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 1 yetmiş iki buçuk millet 1 alacahöyük 1 yaprak dökümü 1 Tarantino 2 elektrik çiçeği 1 sabah ayazı 1

Son Haberler

Memur zamları eridi: Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan tepkiİDDK, iş takipçisi yargı mensubunun atılmasını hukuka uygun bulduYağmur geceden beri sürüyor: Arabalar sular altında kaldıDMM, 'katile engelli raporu verildi' iddiasını yalanladıCevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemiz devam etmektedir

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?