polislik mi tıbbı sekreterlik mi

Eşim küçük bir devlet hastanesinde 5 yıllık Tıbbi sekreter 8-17 çalışıyor ayda 1 nöbeti oluyor acil serviste oda belli bir saatten sonra yatış inanın ben 18 inci yılıma girecem benim kadar maaş alıyor hatta yaz dönemi beni maaşta geçiyor resmen gerçekten rahat bir meslek düşünme bile derim hakkında hayırlısı olsun

Eşim küçük bir devlet hastanesinde 5 yıllık Tıbbi sekreter 8-17 çalışıyor ayda 1 nöbeti oluyor acil serviste oda belli bir saatten sonra yatış inanın ben 18 inci yılıma girecem benim kadar maaş alıyor hatta yaz dönemi beni maaşta geçiyor resmen gerçekten rahat bir meslek düşünme bile derim hakkında hayırlısı olsun