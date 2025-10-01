Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

4/b sözleşmeli personel engelli durumu


01 Ekim 2025 09:58
4/b sözleşmeli personel engelli durumu
4/b sözleşmeli olarak 1 yılı doldurmadım ailemde 1derce engelli yakınım var yer değişikliği isteyebilirmiyim

Çok Yazılan Konular

Kadroluyken Sözleşmeli alıma başvurma hakkında soru4B sözleşmeliyim , Yüksek Lisans dersleri için izin vermiyorlarSözleşmeliden sözleşmeliye geçerken mahkeme sürecinde kadroya geçmekSon 1yıl içersinde 4b li çalıştınızmı?sorusuSözleşmeliden Sözleşmeliye...Enggelli Raporu 4b yer değişikliğiBakanlıklar Arası GeçişAskerlik ve memurluk hk.Sözleşmeli Personel Askerlik4b li atandıktan sonra kadrolu başka yere atanmak

Sözlük

Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 1 bir kadın susuyorsa 2 sabah ayazı 1 modifikasyon 1 keşke başka bir şey isteseydim 1 Bu günün sözü 1 mülteci 1 Futbol ciddi bir iştir,selfie çekmeye benzemez 2 iltica 1 Ne yapacağımızı bilemediğimiz anlar 1

Son Haberler

İstanbul'da evlenen 4 bin çifte faizsiz kredi desteği verildiDolar/TL 41,59 seviyesinden işlem görüyorAltının gramı 5 bin 158 liradan işlem görüyorTEM'de feci kaza: TIR bariyerlere saplandı, sürücü ağır yaralıKredi kartlarında yeni dönem bugün resmen başlıyor

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?