01 Ekim 2025 10:12
Başvuru sonuçlarının ilanı: 15 Eylül 2025 olarak planlandı fakat başvuru sayısı 135 bin başvuru geçtiği için 16 Eylül 2025 tarihinde Başvuruları adil şekilde değerlendirmek ve kapasiteyi 10 kat artırmak için 22 Eylül?de açıklanacağı duyuruldu. Dersler bugün başlıyor YÖK ve diğer kurumlar tarafından henüz bir açıklama veya ilan yapılmadı sizce yoğunluk nedeniyle ders takviminde bir gecikme yaşanır mı aslında bu konu hakkında konuşmak istediğim bir telegram kanalım var sizleri bekliyorum. Kanal Adı: Veri Analizi Okulu 2025 - 2026 Kanal Linki: https://t.me/+w3B6L22GZy80NjM0

