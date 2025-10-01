Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
2028' de 1 milyon 300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda Birlik


01 Ekim 2025 10:44
2028' de 1 milyon 300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda Birlik

Başlıyoruz


Mayk39
Aday Memur
01 Ekim 2025 10:47
SmtDrn
Aday Memur
01 Ekim 2025 10:48

onlar neyi beğendi ki zaten

Mayk39, 2 saat önce
Memur bayan
Memur
01 Ekim 2025 10:51

yapmayın böyle şeyler yakışmıor bize, enflasyon yükselmesin die 100 bin verildi yine öyle olacak


SmtDrn
Aday Memur
01 Ekim 2025 10:53

promosyon ile ülke enflasyonunu birbirine bağlayan ülke olarak dünya tarihine geçmiş olabiliriz tüm avrupa da 1970 ten beri yüzde 4 çünkü

Memur bayan, 2 saat önce

delocan
Memur
01 Ekim 2025 11:14
enflasyon bize sebep mi cikacsk abartmayın. ev ve araba günden gune artiyor
Memur bayan, 2 saat önce

