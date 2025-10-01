KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

Mehil süresi


01 Ekim 2025 11:48
Mehil süresi

Memur olarak çalışırken çalışılan ilden farklı bir şehre tekrar atanıp muvakat ile geçiş yapılması durumunda 15 günlük mehil süresi oluyor mu?

Çok Yazılan Konular

2025-3 ÇŞB milli emlakAtama tebligatı gelen var mı?Atanmak için AÖF İİBF mi yoksa uluslarası ticaret ve lojistik mi okumalıyım ?Kadroludan sözleşmeliye geçişte istifa sorunsalı657 den 399'a geçişEÜAŞ AtananlarDoğum izni33 Yaştan sonra KPSSSağlık bakanlığı 18 bin atama (büro personeli)KPSS Türkçe hoca önerisi ?

Sözlük

yücel ataç 1 bilinen en eski ahşap yapı 1 Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 1 Ne yapacağımızı bilemediğimiz anlar 1 Bu günün sözü 1 mülteci 1 sabah ayazı 1 keşke başka bir şey isteseydim 1 bir kadın susuyorsa 2 iltica 1

Son Haberler

Bahçeli: Gazi Meclis gafilce ikmal edilen siyasi pervasızlık sahası değildirAnkara'da denetim: 3 tonun üzerinde bozuk ürün imha edildiEylül enflasyon beklentisine göre 3 aylık enflasyon farkı belli olduCiner ve Can Holding soruşturması:10 kişi adliyedeTaburcu hastalara ücretsiz ambulans hizmeti

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?