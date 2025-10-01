Sizce iş bölümü güncellenmeli mi ?

Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
01 Ekim 2025 12:38
Merhaba değerli meslektaşlarım. BÖLGE ADLİYE VE ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İDARÎ VE YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK hükümlerine göre mübaşir, zabıt katibi ve yazı işleri müdürleri arasındaki iş bölümü sizce güncellenmelimi, güncellenmeli ise adil olacak şekilde nasıl bir iş bölümü oluşturulmalı, veya mevcut iş bölümünde yanlış bulduğunuz hangi iş dağılımları mevcut, değerli fikirleriniz için şimdiden teşekkürler. (bkz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150806-3.htm)

