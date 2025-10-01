Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : StMngr

Süresi devam eden gri pasaport / hizmet damgalı pasaport için dair bir soru


01 Ekim 2025 12:40
Süresi devam eden gri pasaport / hizmet damgalı pasaport için dair bir soru

Merhaba, belki aramızda daha önceden deneyimi olan olabilir. Yardımcı olursa çok sevinirim. Elimde 18.08.2025 başvuru tarihli bir gri pasaport var. Son geçerlilik tarihi 18.02.2026. Pasaportu çıkartırken Eylül ayında Fransa'da bir konferans görevlendirmesi için çıkartmıştım. Bu pasaportu şimdi Ekim ayında İtalya görevlendirmem için kullanmak istiyorum. İl nüfus müdürlüğünde pasaportu çıkartma sürecinde de durumu danışmıştım: ekim ayında tekrar görevlendirme çıkaracağım bu pasaportla gidebilir miyim diye sorduğumda, memur Fransa dönüşü okula teslim etmeyin herhangi bir şey yaptırmadan aynı pasaportla yanınızda üniversiteden görevlendirme yazınızla direkt gidebilirsiniz demişti. Bugün durumu tekrar teyit için il müdürlüğünü aradığımda başka bir memur o pasaportu görev dönüşü vermeniz gerekirdi, şimdi yeni pasaport çıkartacaksınız diyor. Sorun yaşayabilirsiniz belki diyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sayfasında ise:

31. Süresi Devam Eden Hizmet Damgalı Pasaport İle Başka Bir Göreve Gidileceği Zaman Ne Yapılması Gerekir?

Görevlendirmeyi yapan kurum tarafından düzenlenen talep formu ve mevcut hizmet damgalı pasaportla birlikte tekrar başvuru yapılması gerekmektedir. ifadesi mevcut. - Alo 199'u aradığımda evet süreç tanımlamasında bir gariplik var diye belirttiler. Onlarda bu yazılı açıklamayı seslendiriyor aynı pasaportu kullanıp kullanamayacağıma dair bir şey belirtmediler. Çevremde ise herhangi bir şekilde pasaportu iptal etmeden aynı pasaportla farklı zamanlarda görevlendirmelerine gidenler olmuş.

Sorum şu 6 ay geçerli gri pasaportla farklı görevlere gidenler oldu mu? Nasıl bir süreç izledi. İlk deneyimim olduğu için süreci öğrenmeye çalışıyorum. Bilgi paylaşımlarınız için çok teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

2025 Mart dönemi doçentlik başvuruları2025 Ekim Doçentlik BaşvuruTübitak 2219 Doktora Sonrası Araştırma Bursu 2025 1. DönemAkademisyenlik ne kadar zor? Meb'de öğretmenlik mi akademisye lik mi?eş durumu tayini için gerekli şartlar ve evraklar

Sözlük

la la land 1 bilinen en eski ahşap yapı 1 Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 1 Futbol ciddi bir iştir,selfie çekmeye benzemez 2 keşke başka bir şey isteseydim 1 iltica 1 sisifos'un cezası 1 yücel ataç 1 bir kadın susuyorsa 2 mülteci 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepimiz Biriz ve BeraberizTBMM'de yeni yasama yılı başladıKurtulmuş: Önemli gelişmelerde TBMM üzerine düşeni yapmıştırAFAD duyurdu: Çankırı'da depremKorsan taşımacılığı önlemek için artırımlı ceza uygulamasına geçildi

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?