Süresi devam eden gri pasaport / hizmet damgalı pasaport için dair bir soru

Merhaba, belki aramızda daha önceden deneyimi olan olabilir. Yardımcı olursa çok sevinirim. Elimde 18.08.2025 başvuru tarihli bir gri pasaport var. Son geçerlilik tarihi 18.02.2026. Pasaportu çıkartırken Eylül ayında Fransa'da bir konferans görevlendirmesi için çıkartmıştım. Bu pasaportu şimdi Ekim ayında İtalya görevlendirmem için kullanmak istiyorum. İl nüfus müdürlüğünde pasaportu çıkartma sürecinde de durumu danışmıştım: ekim ayında tekrar görevlendirme çıkaracağım bu pasaportla gidebilir miyim diye sorduğumda, memur Fransa dönüşü okula teslim etmeyin herhangi bir şey yaptırmadan aynı pasaportla yanınızda üniversiteden görevlendirme yazınızla direkt gidebilirsiniz demişti. Bugün durumu tekrar teyit için il müdürlüğünü aradığımda başka bir memur o pasaportu görev dönüşü vermeniz gerekirdi, şimdi yeni pasaport çıkartacaksınız diyor. Sorun yaşayabilirsiniz belki diyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sayfasında ise:

31. Süresi Devam Eden Hizmet Damgalı Pasaport İle Başka Bir Göreve Gidileceği Zaman Ne Yapılması Gerekir?

Görevlendirmeyi yapan kurum tarafından düzenlenen talep formu ve mevcut hizmet damgalı pasaportla birlikte tekrar başvuru yapılması gerekmektedir. ifadesi mevcut. - Alo 199'u aradığımda evet süreç tanımlamasında bir gariplik var diye belirttiler. Onlarda bu yazılı açıklamayı seslendiriyor aynı pasaportu kullanıp kullanamayacağıma dair bir şey belirtmediler. Çevremde ise herhangi bir şekilde pasaportu iptal etmeden aynı pasaportla farklı zamanlarda görevlendirmelerine gidenler olmuş.

Sorum şu 6 ay geçerli gri pasaportla farklı görevlere gidenler oldu mu? Nasıl bir süreç izledi. İlk deneyimim olduğu için süreci öğrenmeye çalışıyorum. Bilgi paylaşımlarınız için çok teşekkürler.