Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

İstifa nasıl yapılır ?


01 Ekim 2025 12:47
İstifa nasıl yapılır ?

istifa nasıl oluyo bilgisi olan var mı dilekçe mi yazıyoruz sadece komisyon başkanına filan gidiliyor mu

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikPromosyonu yatan var mı?Promosyon ne zaman yatacakPromosyon haczi bilgilendirme amme hizmetiPromosyon hacizli / blokeli personeller platformuPromosyon ödemesiVakıfbank takipli müşteri tahsilatıPromosyon Haciz Son Nokta.İş bankası kampanyaSavcılık KYOK kesinleştirme kimin görevi

Sözlük

Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 1 la la land 1 yücel ataç 1 iltica 1 Bu günün sözü 1 bilinen en eski ahşap yapı 1 bir kadın susuyorsa 2 sisifos'un cezası 1 Futbol ciddi bir iştir,selfie çekmeye benzemez 2 Ne yapacağımızı bilemediğimiz anlar 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepimiz Biriz ve BeraberizTBMM'de yeni yasama yılı başladıKurtulmuş: Önemli gelişmelerde TBMM üzerine düşeni yapmıştırAFAD duyurdu: Çankırı'da depremKorsan taşımacılığı önlemek için artırımlı ceza uygulamasına geçildi

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?