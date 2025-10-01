LÜTFEN YARDIM EDİN

Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
01 Ekim 2025 13:25
Merhaba arkadaşlar, acil yardımınıza ihtiyacım var. Kadrolu ebe yardımcısıyım, belediyede sağlık biriminde çalışıyorum. Çevre ve şehircilik bakanlığına bağlı devlet memuruyum.19 Eylül 2025?te Kadın Konuk Evi?ne kurum değişikliğiyle atandım. Tebliğ yazısını baskıyla imzaladım, altına ?İtiraz hakkımı saklı tutuyorum? yazdım. Atama rızam alınmadan yapıldı (657 sayılı Kanun, madde 74). Konuk evinde iğne, serum, akşam nöbeti konuk evindeki kadınlara, hastaneye kadar eşlik etme gibi hemşirelik görevleri bekleniyor, ama benim böyle bir yetkim yok (madde 8, Ebelik Yönetmeliği). Mevcut işimde doktor gözetiminde tansiyon, ilk yardım gibi yetkim dahilinde görevler yapıyorum.

Bu atama hukuka aykırı görünüyor. Vali yardımcısıyla görüşmek istiyorum, ama başka ne yapmalıyım? Yazılı itiraz ve CİMER?e başvurayım mı, iptal ettirebilir miyim? Sendika veya avukatla nasıl ilerleyeyim? 5 Ekim?e kadar sürem var, diye biliyorum ben yıllık izindeyken böyle bir tebliğ yazısı aldım. 19 Eylül de bu yazı kurumuma ulaşmış 24 Eylül de baskı altında imzalamak zorunda kaldım 15 gün hakkım var diye biliyordum ( yıllık iznimin bitiş tarihi 21eylül pazartesi)deneyimlerinizi ve önerilerinizi bekliyorum. Teşekkürler!

