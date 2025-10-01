Trigger tahsilatı adı altında el koyulan promosyonlar

Hocam ben BDDK ve CİMER'e yazdım. Öğlen CİMER de Adalet bakanlığına gönderilmek üzere yazmıştım üzerinden 2-2.5 saat geçti şu an Maliye bakanlığına gönderilmiş şikayetim. Umarım bir sonuç alırız. BDDK'ya da yazdım daha bağlı olduğum Vakıfbank şubesine şikayetimi göndermemiş ama bugün yarın gönderir o da. Siz de bu iki kuruma yazabilirsiniz ki şu an şikayetvar sitesinde onlarca şikayet var ayrıca oraya da yazabilirsiniz. Allah hepimize kolaylık versin.

