Trigger tahsilatı adı altında el koyulan promosyonlar


01 Ekim 2025 15:08
Arkadaşlar bunun hakkında bbdk ve şikayet vara başvuru yapan arkadaşlar var mı ? Bugün vakıfbanktan şikayetimle ilgili dönüş geldi ve promosyonun maaşla bir alakası olmadığı, maaş dışı yatan para olduğu için bankanın haciz ve mahsup etme yetkisinin sözleşmede açıkça belirtildiğini iade olmayacağı yazıyordu. Yatan promosyonun dekontunda bile maaş promosyon ödemesi açıkça belirtiliyor. Neler yapabiliriz bu konu hakkında bilgisi olan var mı? Toplu bir şikayet fayda sağlar mı


İnfazveKoruma21
Aday Memur
01 Ekim 2025 15:11
Hocam ben BDDK ve CİMER'e yazdım. Öğlen CİMER de Adalet bakanlığına gönderilmek üzere yazmıştım üzerinden 2-2.5 saat geçti şu an Maliye bakanlığına gönderilmiş şikayetim. Umarım bir sonuç alırız. BDDK'ya da yazdım daha bağlı olduğum Vakıfbank şubesine şikayetimi göndermemiş ama bugün yarın gönderir o da. Siz de bu iki kuruma yazabilirsiniz ki şu an şikayetvar sitesinde onlarca şikayet var ayrıca oraya da yazabilirsiniz. Allah hepimize kolaylık versin.

Dr Drogba
Aday Memur
01 Ekim 2025 15:14
birşey çıkmaz bankanın yasal hakkıdır.

niwli
Aday Memur
01 Ekim 2025 15:18

hayır abi nasıl yasal hak sözleşmeyi üşenmedim açtım okudum maaşla ilişkili ödemelere bankanın 4/1 oranından başka kesinti yapma hakkı yok. Banka bu promosyon ödemesini maaşla alakalı değil gibi göstermeye çalışarak el koymaya çalışıyor. Yatan promosyonun dekontunda açıkça belirtiliyor. Maaşa bağlı promosyon ödemesi diye

rythmer
Aday Memur
01 Ekim 2025 15:19

kimi kime şikayet ediyosunuz arkadaşlar? süreç öncesinde ve süreç boyunca kim kimin hakkını savunmuş ya da hakkını vermiş de şimdi sizin şikayetleriniz sebebiyle haksızlık yapıldığına karar versinler? umarım herşey istediğiniz gibi olur ama zor, Allah yardımcınız olsun.


İnfazveKoruma21
Aday Memur
01 Ekim 2025 15:28
Daha önce hesabımdan otomatik olarak tahsil edilen Vakıfbank kredileri için ben başvuru yaptım (BDDK'ya) tarafıma iade olmuştu. Bunun için de başvurdum bakalım bekliyorum sonucunu. Ayrıca Cimer'e de başvurdum şu an adalet bakanlığından maliye bakanlığına yollanmış olarak gözüküyor şikayetim. Umarım geri yatırırlar, duruma göre iade olursa buraya yazarım.

niwli
Aday Memur
01 Ekim 2025 15:29

bbdk şikayetinde yazdığının metini paylaşma şansınız var mı

İnfazveKoruma21
Aday Memur
01 Ekim 2025 15:33
30.09.2025 tarihinde Adalet Bakanlığı'nın VakıfBank ile yaptığı maaş promosyonu sözleşmesi kapsamında,VakıfBank **** **** Şubesi hesabıma 99.500 TL promosyon ödemesi yapmıştır.Ancak promosyon sözleşmesinde hiçbir şekilde kesinti yapılmayacağı belirtilmiş olmasına rağmen,promosyon tutarı hesabıma yatar yatmaz"Takip Tahsilat İşlemi/Trigger Otomatik Tahsilat Yapma"adı altında kesinti yaptı.Şu an icralık olmam hasebiyle maaşımdan 1/4 oranında kesinti yapılacak olup,hayatımı idame etmem için maaşımın geri kalanı ile geçimimi yapmış olacağım. Promosyon tutarının hesabıma yattıktan sonra kesileceği ile ilgili tarafıma bilgi verilmemiş ve bilgim dışında tamamı kesilmiştir.Bu durum ciddi mağduriyetlere yol açmıştır.Promosyon ödemesi,maaşıma istinaden yapılan bir ödemedir ve bu tutarın tarafıma iade edilmesini talep ediyorum.Maaş hesabım olan TR** **** **** ** IBAN hesabına geri yatırılmasını talep ediyor,bu şekilde uğramış olduğum mağduriyetin giderilmesini istiyorum.
Muhsin.5353
01 Ekim 2025 16:02
takip ediyorum

Muhsin.5353
01 Ekim 2025 16:03
sonuç olumlu olursa haber verir misiniz bende yazdım

İnfazveKoruma21
Aday Memur
01 Ekim 2025 16:09
tamam hocam
