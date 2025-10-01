Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Sözleşme Feshi


01 Ekim 2025 15:53
Sözleşme Feshi

Arkadaşlar mevcut kurumum (şuanda da 4/bli sözleşmeli memurum) beni görevim konusunda yetersiz olduğum gerekçesi ile beni fesih eder ise ben başka sözleşmeli personel ilanlara başvurup işe girebilirmiyim?

