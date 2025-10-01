Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

Meski Mersin mülakat soruları


01 Ekim 2025 15:59
Meski Mersin mülakat soruları
girenler varmı ? neler soruldu

Çok Yazılan Konular

kadrodan sözleşmeliye istifaMemurlar Yurt Dışına Eğitime Gidebilir mi?Üniversite Becayiş (Tek Başlık)Nakil Kabul Eden Belediye VarmıBelediyeler ya da universiteler arasi nakil acilll

Sözlük

keşke başka bir şey isteseydim 1 iltica 1 yalan rüzgarı 1 bilinen en eski ahşap yapı 1 Ne yapacağımızı bilemediğimiz anlar 1 Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 1 sisifos'un cezası 1 GS-Liverpool Şampiyonlar Ligi Maçı 1 kendi hakkına girmek 1 bir kadın susuyorsa 2

Son Haberler

Kuyumcu altınları alıp kaçtı, vatandaşlar dükkanı yağmalamaya çalıştıDerya öğretmenin Şanlıurfa'dan Ankara'ya uzanan eğitim mücadelesiErdoğan, TBMM'de siyasi parti genel başkanları ile görüştüYüksek komisyonlara karşı esnaftan hamle: Yemek fiyatları düşecek!Öğretim üyesi taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?