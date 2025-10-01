Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Arşiv araştırmasında emniyet başka illerden yazı bekler mi?


01 Ekim 2025 16:02
Arşiv araştırmasında emniyet başka illerden yazı bekler mi?

Yeni atamalarda Arşiv araştırması yapılırken emniyet başka illerede yazı yazıp bekleniyor mu? Ankara emniyeti arayıp bilgi alabilen var mı asla ulaşılmıyor

Çok Yazılan Konular

Mazeret ataması 20252025 banka promosyonuİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2026 Atama ve Yer Değiştirme YönetmeliğiSALI GÜNÜ GECEDEN ÇIKAN HEMŞİRE TEKRAR CUMARTESİ GÜNÜ İŞE GELİYOR VE MAAŞI BENDEN FAZLA7 gün üst üste iş ve 90 saat mesaiPromosyona bloke konusu amme hizmetiKredi ödeyememe hakkındaİkinci şark kalkmayacaksa şark süreleri neden arttı?

Sözlük

Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 1 keşke başka bir şey isteseydim 1 Aksöğüt köyünde herkesin Yeşilyurt soyadını taşıması 1 bilinen en eski ahşap yapı 1 yalan rüzgarı 1 sabah ayazı 1 iltica 1 sisifos'un cezası 1 yücel ataç 1 Bu günün sözü 1

Son Haberler

Kuyumcu altınları alıp kaçtı, vatandaşlar dükkanı yağmalamaya çalıştıDerya öğretmenin Şanlıurfa'dan Ankara'ya uzanan eğitim mücadelesiErdoğan, TBMM'de siyasi parti genel başkanları ile görüştüYüksek komisyonlara karşı esnaftan hamle: Yemek fiyatları düşecek!Öğretim üyesi taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?