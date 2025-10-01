Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet

4/b personel yer değişikliği


01 Ekim 2025 16:03
4/b personel yer değişikliği
4/b Ogm destek personeli olarak 1 yıl olmadı 1. derece tam kan %75 oranında engelli yakınım var bu gerekce ile yer değişikliği isteyebilirmiyim?

Çok Yazılan Konular

Tpao Mülakat

Sözlük

Ne yapacağımızı bilemediğimiz anlar 1 bir kadın susuyorsa 2 kendi hakkına girmek 1 sabah ayazı 1 GS-Liverpool Şampiyonlar Ligi Maçı 1 Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 1 yalan rüzgarı 1 iltica 1 yücel ataç 1 Futbol ciddi bir iştir,selfie çekmeye benzemez 3

Son Haberler

Kuyumcu altınları alıp kaçtı, vatandaşlar dükkanı yağmalamaya çalıştıDerya öğretmenin Şanlıurfa'dan Ankara'ya uzanan eğitim mücadelesiErdoğan, TBMM'de siyasi parti genel başkanları ile görüştüYüksek komisyonlara karşı esnaftan hamle: Yemek fiyatları düşecek!Öğretim üyesi taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?