Şark Süresi Dolmadan Çakılı Kadro Atanan Eşin Yanına Gitme Durumu Emsal Karar Arıyorum


Arkadaşlar merhaba, ilk şark görevindeyim , görev süresinin yarısını doldurdum, eşim batıya belediyede çakılı kadro memur olarak atandı, şark süremi tamamlamadan (daha sonra tamamlamak kaydıyla) eşimin yanına gidebilir miyim? Bilgisi olan var mı ya da bu konuyla ilgili olarka Emsal karar elinde olan var mı ?

