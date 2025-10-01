KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35

kpss önlisans mezunu olamak


01 Ekim 2025 17:05
kpss önlisans mezunu olamak
kpss önlisans mezunu biri almış olduğu kpss ortaöğretim puanını kullanabilirmi?

Çok Yazılan Konular

3249 Nitelik kodu (bil. prog.) sağlık bakanlığı alımında yine yok!Elektrik, elektronik teknisyenleri 2024 KPSS ortaöğretim (Llse) kaç puan aldınız?Mülakat2020 KPSS elektrik teknisyenleriDestek personeli maaşGSB destek personeli

Sözlük

Aksöğüt köyünde herkesin Yeşilyurt soyadını taşıması 1 keşke başka bir şey isteseydim 1 GS-Liverpool Şampiyonlar Ligi Maçı 1 yalan rüzgarı 1 la la land 1 ufo gören masum köylü 1 Tarantino 1 bir kadın susuyorsa 2 iltica 1 sabah ayazı 1

Son Haberler

'Sahte ev' ilanlarıyla 5 milyon liralık dolandırıcılık: 1 tutuklamaVali, sınıf başkanı seçilen öğrencinin vaadini yerine getirdiTESK'ten esnafa e-ticaret desteği: 'Esnafa Can Ver'Babasının geçmişte FETÖ'cülerle samimi olduğu gerekçesiyle okuldan ilişik kesilebilir mi?27 yaşındaki Pelin'in öldüğü asansör kazasıyla ilgili 3 gözaltı

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?