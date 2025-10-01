Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
4 ay önce tutanak yemişim


01 Ekim 2025 17:06
4 ay önce tutanak yemişim

Güvenlik görevlisiyim ayakta nöbet tutuyoruz. 4 ay önce nöbet esnasında telefonla oynadığım işini yapmadığım diye tutanak tutulmuş fakat bana haber verilmedi. Altında amirim başkanın imzası var acaba bu tutanak geçerli mi ?

