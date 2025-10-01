Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan

Teknisyen üst öğrenim teknikerlik


01 Ekim 2025 18:16
Teknisyen üst öğrenim teknikerlik

Arkadaşlar elektrik teknisyeni olarak görev yapıyorum.Meslek lisesi mezunuyum açıköğretim iş sağlığı güvenliği bitirirsem teknikerlik maaşı alabilir miyim

Çok Yazılan Konular

1 Yıl devlet memuru olarak istihdam edilemez maddesi ile alakalıBir teknisyen görevi dışında çalıştırılırsa ne yapmalı?Sağlık Bakanlığı Teknik Hizmetler Sınıfı Çalışanları(Tek Başlık)Elektrik Teknisyeni Üst ÖğrenimiVHKİ veya bilgisayar işletmenliği kadrosu açmaBilişim hizmetleri sınıfı (BHS) oluşturulmalıdırDevlet Hastanesi Teknisyenleri

Sözlük

yücel ataç 1 GS-Liverpool Şampiyonlar Ligi Maçı 1 Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 1 mülteci 1 sisifos'un cezası 1 Futbol ciddi bir iştir,selfie çekmeye benzemez 3 sabah ayazı 1 Bu günün sözü 1 kendi hakkına girmek 1 keşke başka bir şey isteseydim 1

Son Haberler

'Sahte ev' ilanlarıyla 5 milyon liralık dolandırıcılık: 1 tutuklamaVali, sınıf başkanı seçilen öğrencinin vaadini yerine getirdiTESK'ten esnafa e-ticaret desteği: 'Esnafa Can Ver'Babasının geçmişte FETÖ'cülerle samimi olduğu gerekçesiyle okuldan ilişik kesilebilir mi?27 yaşındaki Pelin'in öldüğü asansör kazasıyla ilgili 3 gözaltı

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?