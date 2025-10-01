Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Yöneticilik süresi hesabında 21. madde uygulaması.


01 Ekim 2025 19:48
Arkadaşlar merhaba,

Ben 13.08.2018 tarihinde müdür olarak göreve başladım.

O dönemde yürürlükte olan MEB?e Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği?ne göre aynı kurumda aynı unvanla 8 yıl görev yapılabiliyordu. Eğer 8 yılın dolduğu tarih ders yılı dışına (Haziran sonu sonrası, Temmuz-Ağustos) denk gelirse, görev süresi takip eden ders yılı sonuna kadar uzatılıyordu. Yani fiilen 9. yıl da görev yapılabiliyordu.

Yeni çıkan Öğretmenlik Meslek Kanunu ise ?yıl? yerine ?ders yılı? kavramını getirdi (1 Eylül - 30 Haziran arası). 21. maddede ?Yöneticiler aynı kurumda aynı unvanla en fazla 8 ders yılı görev yapabilir? deniyor. Ancak bu 21. madde 1/9/2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

Benim durumum şöyle:

2018-2019 → 1. ders yılı

2019-2020 → 2. ders yılı

2020-2021 → 3. ders yılı

2021-2022 → 4. ders yılı

2022-2023 → 5. ders yılı

2023-2024 → 6. ders yılı

2024-2025 → 7. ders yılı

2025-2026 → 8. ders yılı

Eski yönetmeliğe göre benim görev sürem Ağustos 2026?da doluyor, bu tarih ders yılı dışına rastladığı için görevimin 2026-2027 ders yılı sonuna (Haziran 2027?ye) kadar uzaması gerekiyordu.

Ama yeni kanun 1 Eylül 2025?te yürürlüğe girecek ve ?8 ders yılı? kuralı geçerli olacak. Yani bana göre 2025-2026 ders yılı sonunda (Haziran 2026?da) görevim sona erecek, eski yönetmelikteki 1 yıl uzama hakkı ortadan kalkacak gibi görünüyor.

👉 Sizce benim görevim 2026 Haziran?da mı biter, yoksa eski yönetmeliğe göre 2027 Haziran?a kadar devam eder mi? (Kanun Yönetmeliği henüz çıkmadı)


asminezaran
Şube Müdürü
01 Ekim 2025 20:22
meslek kanunu yürürlüğe girdiği için yönetmelik geçersiz hale geldi. o yüzden Haziran 2026 da görev süreniz dolacak.

B.01
Aday Memur
01 Ekim 2025 23:12

Hocam muhtemelen 2026 haziranda bitecek. Ders yılı 8 Eylül 26 Haziranı kapsıyor. 30 haziranı değil. Burada önemli olan yeniden gorevlendirmede EK-2 formu değişip değişmeyeceği. Revize yapılacak mı onu bilmiyoruz. Bakanlıktan duyumu olan arkadaşımız var mi? Bir de yönetmelik ne zaman çıkacak bilgisi olan var mı?


özTÜRK12
Memur
02 Ekim 2025 11:54
Mesut kanunda yapılan değişikliğe göre görev süreniz 2026 Haziran'da bitiyor artık bundan sonra artık yıl olmayacak

özTÜRK12
Memur
02 Ekim 2025 12:02
meslek kanunundaki ders yılı ibaresi yönetmeliğe eklenecek. 2025 Eylül sonrani etkileyecek. yani 2018 Ağustos ayında başlayan 2026 Haziran'da 8 ders yılını doldurmuş olacak. artık yıl olmayacak.

adil70
Aday Memur
02 Ekim 2025 13:53

27 Mart 2025 tarihinde yönetici atama yönetmeliğinede güncelleme yapıldı.Ancak bu hususta değişkliğe gidilmedi.Yöneticiler 1 yıl hesbıyla göreve başladılar.Yeni kanunda da eski kanunda da bunun uygulama şekli yönetmeliğe bağlanmıştır.Eski kanunda da 4 veya 8 yıl süresi vardı ama uygulamada (yönetmelik) takvim ve uygulamada sıkıntı oluşmaması için bu süre yönetmelikteki uygulamayla + 1 gidiyor.Sonuç olarak uygulamada boşluk ,aksama olamamsı için yürülükte olan yönetmelikteki bu husus korunacaktır. Doğru uygulamanın da bu olduğunu düşünüyorum.Değişseydi 27 martta değişirdi.

