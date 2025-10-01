Yöneticilik süresi hesabında 21. madde uygulaması.

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Branş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.Cuma öğleden sonra alınan raporda kesinti olur mu?Ek ders 350 Türk lirası olmalıEğitimbirsen'den istifa! Yoksulluk sınırı!Atanma öncesi yapılan askerlik için kademe ve hizmet puanı almaYöneticilik süresi hesabında 21. madde uygulaması.Ders programı hazırlanmasında adaletsizlik yapılması.Eğitim öğretim ödeneği yatan illerZorunlu eğitimden memnun musunuz?Okul spor salonu kullanımı için izin alınmalı mı?
Sözlük
mülteci 1 Tarantino 1 alacahöyük 1 yetmiş iki buçuk millet 1 bir kadın susuyorsa 3 Futbol ciddi bir iştir,selfie çekmeye benzemez 3 GS-Liverpool Şampiyonlar Ligi Maçı 1 Ne yapacağımızı bilemediğimiz anlar 1 Aksöğüt köyünde herkesin Yeşilyurt soyadını taşıması 1 Bir işi yada bir problemi olabildiğince kolay şekilde çözümleyeb 1
Son Haberler
Editörün Seçimi
Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?