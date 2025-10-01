Yöneticilik Süresi

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
01 Ekim 2025
Arkadaşlar merhaba,

Ben 13.08.2018 tarihinde müdür olarak göreve başladım.

O dönemde yürürlükte olan MEB?e Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği?ne göre aynı kurumda aynı unvanla 8 yıl görev yapılabiliyordu. Eğer 8 yılın dolduğu tarih ders yılı dışına (Haziran sonu sonrası, Temmuz-Ağustos) denk gelirse, görev süresi takip eden ders yılı sonuna kadar uzatılıyordu. Yani fiilen 9. yıl da görev yapılabiliyordu.

Yeni çıkan Öğretmenlik Meslek Kanunu ise ?yıl? yerine ?ders yılı? kavramını getirdi (1 Eylül - 30 Haziran arası). 21. maddede ?Yöneticiler aynı kurumda aynı unvanla en fazla 8 ders yılı görev yapabilir? deniyor. Ancak bu 21. madde 1/9/2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

Benim durumum şöyle:

2018-2019 &#8594; 1. ders yılı

2019-2020 &#8594; 2. ders yılı

2020-2021 &#8594; 3. ders yılı

2021-2022 &#8594; 4. ders yılı

2022-2023 &#8594; 5. ders yılı

2023-2024 &#8594; 6. ders yılı

2024-2025 &#8594; 7. ders yılı

2025-2026 &#8594; 8. ders yılı

Eski yönetmeliğe göre benim görev sürem Ağustos 2026?da doluyor, bu tarih ders yılı dışına rastladığı için görevimin 2026-2027 ders yılı sonuna (Haziran 2027?ye) kadar uzaması gerekiyordu.

Ama yeni kanun 1 Eylül 2025?te yürürlüğe girecek ve ?8 ders yılı? kuralı geçerli olacak. Yani bana göre 2025-2026 ders yılı sonunda (Haziran 2026?da) görevim sona erecek, eski yönetmelikteki 1 yıl uzama hakkı ortadan kalkacak gibi görünüyor.

&#128073; Sizce benim görevim 2026 Haziran?da mı biter, yoksa eski yönetmeliğe göre 2027 Haziran?a kadar devam eder mi? (Kanun Yönetmeliği henüz çıkmadı)


01 Ekim 2025
meslek kanunu yürürlüğe girdiği için yönetmelik geçersiz hale geldi. o yüzden Haziran 2026 da görev süreniz dolacak.
