Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Pomem de koprucuk kemıgı kırıgı


01 Ekim 2025 21:09
Pomem de koprucuk kemıgı kırıgı

Merhabalar. Pomem 32. donemı asıl olarak kazanmıs bulunuyorum. Okuldakı genel saglık taramasında koprucuk kemıgı kırıgım ust uste kaynadıgından dolayı hafif şekıl bozuklugu bulundugundan elenır mıyım? Fonksıyon kaybım yoktur. sadece şekilen üst üste kaynadı. kırık tum asamaları gecıp asıl olarak kazandıktan sonra olmustur. Yardımcı olabılecek biri var mıdır ?


Philosophoss
Aday Memur
01 Ekim 2025 21:30
Buna kurul karar verir. Ama elmacık kemiği kırığından eleneni de hiç görmedim. Zaten ön sağlıktan geçmişsin. Hastaneden de geçersin.

umuttopkaya
01 Ekim 2025 21:46

Köprücük kemiği

Philosophoss, 46 dk. önce
Buna kurul karar verir. Ama elmacık kemiği kırığından eleneni de hiç görmedim. Zaten ön sağlıktan geçmişsin. Hastaneden de geçersin.
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mazeret ataması 20252025 banka promosyonuİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2026 Atama ve Yer Değiştirme YönetmeliğiSALI GÜNÜ GECEDEN ÇIKAN HEMŞİRE TEKRAR CUMARTESİ GÜNÜ İŞE GELİYOR VE MAAŞI BENDEN FAZLA7 gün üst üste iş ve 90 saat mesaiZam hayırlı olsunPromosyona bloke konusu amme hizmetiKredi ödeyememe hakkında

Sözlük

kendi hakkına girmek 1 iltica 1 Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 1 keşke başka bir şey isteseydim 1 Tarantino 1 GS-Liverpool Şampiyonlar Ligi Maçı 1 yalan rüzgarı 1 Bu günün sözü 1 mülteci 1 la la land 1

Son Haberler

Bakan Yerlikaya: Radar uyarıları uygulama ile anlık paylaşılacakSağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 3. personel alımı açıklamasıİsrail, Sumud filosundaki gemilere müdahale etmeye başladıCan Holding'e yönelik soruşturmada 2 tutuklamaMal varlıkları dondurulan kişi ve kurumların listesi güncellendi

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?