Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Uzun dönem askerlik ve memurluk


01 Ekim 2025 21:23
Uzun dönem askerlik ve memurluk

uzun dönem askerlik görevim devam ederken, memurluğa atamam oldu. 1 sene yapılan bu askerlik 3+1 sözleşme ve tayin durumu için eklenir mi?

Çok Yazılan Konular

2025 Ünvan değişikliği TDSİl sağlık müdürlükleri mühendislik hk.Doğum sonrası ücretsiz izin hakkıÖzel sektör eş durumu tayiniEş durumu hakkında bilgisi olanlarSağlık-sen'den istifa yoksulluk sınırı!İllerin promosyon anlaşmaları (tek başlık)İl sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezleri2026 İstifa sonrası açıktan atamaMühendis için genel müdürlükler arasındaki çalışma farkları

Sözlük

sisifos'un cezası 1 yücel ataç 1 sabah ayazı 1 yalan rüzgarı 1 Ne yapacağımızı bilemediğimiz anlar 1 abi 1 Bu günün sözü 1 ufo gören masum köylü 1 Aksöğüt köyünde herkesin Yeşilyurt soyadını taşıması 1 GS-Liverpool Şampiyonlar Ligi Maçı 1

Son Haberler

Bakan Yerlikaya: Radar uyarıları uygulama ile anlık paylaşılacakSağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 3. personel alımı açıklamasıİsrail, Sumud filosundaki gemilere müdahale etmeye başladıCan Holding'e yönelik soruşturmada 2 tutuklamaMal varlıkları dondurulan kişi ve kurumların listesi güncellendi

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?