BİLGİSİ OLAN

Devrem eşin şikayet ederse duruma göre değerlendiriyorlar diye biliyorum ama sen istemeden göndermezler. Haziran da da ben boşandım 1 yıl içinde tayin hakkın var dediler o kadar biliyorum

Devrem eşin şikayet ederse duruma göre değerlendiriyorlar diye biliyorum ama sen istemeden göndermezler. Haziran da da ben boşandım 1 yıl içinde tayin hakkın var dediler o kadar biliyorum