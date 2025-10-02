BİLGİSİ OLAN

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Eşimden Eylülün ilk haftası boşandık.Koruma bürodayım.Bosanma sebebiyle sizce görev yerim ilçe ya da il degisir mi


casser1a
Şube Müdürü
02 Ekim 2025 01:23
Boşanan personel için dilekçeyle başvurduğu takdirde istediği 7 ili seçerek tayin olma hakkı veriyorlar devrem kolay gelsin

Yorgun adam80
Aday Memur
02 Ekim 2025 01:28

Yani devrem dilekceyle talep edersem tayinim cıkabilir.Onun haricinde istemeden göndermezler degil mi

casser1a
Şube Müdürü
02 Ekim 2025 01:30
Devrem eşin şikayet ederse duruma göre değerlendiriyorlar diye biliyorum ama sen istemeden göndermezler. Haziran da da ben boşandım 1 yıl içinde tayin hakkın var dediler o kadar biliyorum

Yorgun adam80
Aday Memur
02 Ekim 2025 01:36

Tamam devrem Sağ ol bir şey daha soracağım 3 çocuğum var velayetleri anne de.Maaşımdan aile yardımı kesilecek diye biliyorum.Çocuk parası kesiliyor mu bilgin var mi

