Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Boşanma sebebiyle görev yerim değişir mi


02 Ekim 2025 01:21
Boşanma sebebiyle görev yerim değişir mi

Eşimden Eylülün ilk haftası boşandık.Koruma bürodayım.Bosanma sebebiyle sizce görev yerim ilçe ya da il degisir mi


casser1a
Şube Müdürü
02 Ekim 2025 01:23
Boşanan personel için dilekçeyle başvurduğu takdirde istediği 7 ili seçerek tayin olma hakkı veriyorlar devrem kolay gelsin

Yorgun adam80
Aday Memur
02 Ekim 2025 01:28

Yani devrem dilekceyle talep edersem tayinim cıkabilir.Onun haricinde istemeden göndermezler degil mi

casser1a, Dün
Boşanan personel için dilekçeyle başvurduğu takdirde istediği 7 ili seçerek tayin olma hakkı veriyorlar devrem kolay gelsin

casser1a
Şube Müdürü
02 Ekim 2025 01:30
Devrem eşin şikayet ederse duruma göre değerlendiriyorlar diye biliyorum ama sen istemeden göndermezler. Haziran da da ben boşandım 1 yıl içinde tayin hakkın var dediler o kadar biliyorum

Yorgun adam80
Aday Memur
02 Ekim 2025 01:36

Tamam devrem Sağ ol bir şey daha soracağım 3 çocuğum var velayetleri anne de.Maaşımdan aile yardımı kesilecek diye biliyorum.Çocuk parası kesiliyor mu bilgin var mi

casser1a, Dün
Devrem eşin şikayet ederse duruma göre değerlendiriyorlar diye biliyorum ama sen istemeden göndermezler. Haziran da da ben boşandım 1 yıl içinde tayin hakkın var dediler o kadar biliyorum

Yorgun adam80
Aday Memur
02 Ekim 2025 02:01

Bilgisi olan yok sanırım


Titiz10
Aday Memur
02 Ekim 2025 02:13
mahkeme çocuklara nafaka başladıysa esinde bunu mahkeme yoluyla maaşından icra koyarak talep edebilir
Yorgun adam80, Dün

Tamam devrem Sağ ol bir şey daha soracağım 3 çocuğum var velayetleri anne de.Maaşımdan aile yardımı kesilecek diye biliyorum.Çocuk parası kesiliyor mu bilgin var mi


QURESMAM
Aday Memur
02 Ekim 2025 14:49
kesmiyorlar bilgin olsun
Yorgun adam80, Dün

Tamam devrem Sağ ol bir şey daha soracağım 3 çocuğum var velayetleri anne de.Maaşımdan aile yardımı kesilecek diye biliyorum.Çocuk parası kesiliyor mu bilgin var mi

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mazeret ataması 20252025 banka promosyonuZam hayırlı olsunİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPromosyon: 56 bini Emniyete Araç-130 Binde Emniyet Personeline2026 Atama ve Yer Değiştirme YönetmeliğiPromosyon gorusmeleri neden yapilmiyor?polislik mi tıbbı sekreterlik mi2026 Ocak Zam Beklentisi

Sözlük

güneş patlamaları 1 Aksöğüt köyünde herkesin Yeşilyurt soyadını taşıması 1 yaprak dökümü 1 Tarantino 2 ufo gören masum köylü 2 Deprem 1 abi 3 Futbol ciddi bir iştir,selfie çekmeye benzemez 1 yetmiş iki buçuk millet 1 Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 1

Son Haberler

Memur zamları eridi: Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan tepkiİDDK, iş takipçisi yargı mensubunun atılmasını hukuka uygun bulduYağmur geceden beri sürüyor: Arabalar sular altında kaldıDMM, 'katile engelli raporu verildi' iddiasını yalanladıCevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemiz devam etmektedir

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?