Atama Sistemi ( Sayısal loto ?)


02 Ekim 2025 01:47
Atama Sistemi ( Sayısal loto ?)
Puan sistemi, tamamen içi boş, illerin puanı belli değil,illerin atama sayısı belli değil,personelin hangi ile kaçıncı sıradan yerleştiği belli değil !! Ayrıca personel istanbul ankara gibi şehirlerden doğuya gelip yeniden bu illere gidiyor kategori adı altında, 55 ilin tamamını zorunlu yazdırmak; sayısal loto'dan başka bisey değil !!!

