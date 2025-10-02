Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

İlhan Varank'ta yönetim onaylamadığı için!! Çalışma saatlerimizi geç bildiriyorlar.


02 Ekim 2025 08:54
İlhan Varank'ta yönetim onaylamadığı için!! Çalışma saatlerimizi geç bildiriyorlar.

Her ay başı böyle olmaya başladı. Yönetim aşağıya neden karışıyor ki! Biz ayarlamışız, neymiş hafta içi 24 olmazmış. Gel sen tut o zaman!! Her ay geç yayınlanır mı? Mobbingin kralı yapılıyor her hastanede!! Buna da göz yumuyorlar!!

Çok Yazılan Konular

2025 Ünvan değişikliği TDSİllerin promosyon anlaşmaları (tek başlık)Sosyal Çalışmacıİl sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezleri2026 İstifa sonrası açıktan atamaMühendis için genel müdürlükler arasındaki çalışma farklarıDoğum sonrası ücretsiz izin hakkıÖzel sektör eş durumu tayiniEş durumu hakkında bilgisi olanlarSağlık-sen'den istifa yoksulluk sınırı!

Sözlük

alacahöyük 1 mülteci 1 keşke başka bir şey isteseydim 1 iltica 1 yetmiş iki buçuk millet 1 Ne yapacağımızı bilemediğimiz anlar 1 ufo gören masum köylü 2 sisifos'un cezası 1 Aksöğüt köyünde herkesin Yeşilyurt soyadını taşıması 1 Bu günün sözü 1

Son Haberler

MHP'li Feti Yıldız'dan Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin açıklamaBaşsavcılık Ayşe Barım'ın tahliye kararına itiraz ettiAltının gramı 5 bin 180 liradan işlem görüyorSumud Filosundan 3 gemi Gazze karasularına ulaştıOtomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 9,15 büyüdü

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?