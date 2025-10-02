Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Promosyon: 56 bini Emniyete Araç-130 Binde Emniyet Personeline

02 Ekim 2025 09:16
Promosyon: 56 bini Emniyete Araç-130 Binde Emniyet Personeline

Arkadaşlar aptal saptal yazanlara itibar etmeyin. Bizzat bugün sabah çok sağlam bi kaynaktan haber aldım Bankanın en üst yetkililerinden biri. Emniyet ile Vakıfbank 186 bine anlaşmışlar. Bunun 56 bini Emniyete Araç alımı olarak verilecek, kalan 130 Binde Emniyet Personeline verilecek denildi.. Umarım 130 üzerine çıkılır...


asmes1975
02 Ekim 2025 09:20
ne zaman yatarmış onu da öğrendiniz mi

Klav.ye
Şef
02 Ekim 2025 09:26

yalancıyı skseler kuvaktan inmezmiş diye bir söz var. o geldi aklıma. nerden aklıma geldi bilmedim şimdi... :))))))


reis5854
Aday Memur
02 Ekim 2025 09:41
ahahaha ne bos site cani sikilan başlık açıp milleti kekliyor amk

ceyarimo
Aday Memur
02 Ekim 2025 10:27
o araçları alsınlarda .

ossimen
Aday Memur
02 Ekim 2025 10:42

Yiye yiye bitiremediler personelin promosyonuna göz diktiler


Yorgunadam34
Aday Memur
02 Ekim 2025 10:56

Bı bitmediniz


ALTARİN OĞLU
Şube Müdürü
02 Ekim 2025 11:03
Eger boyle bir bilgiyi sosyal medyada yayarlarsa isler karisir.

kral122
Genel Müdür
02 Ekim 2025 12:09
Bu mesaj 20'nin üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

Bende en üst mevkiden aldım bizzat kendim duydum. 250 ile anlaşılmış 50 bin emnıyet alacak 200 bin bize verilecek hatta emniyet faizsiz kredi için israr ediyor mus


ALTARİN OĞLU
Şube Müdürü
02 Ekim 2025 12:12
Bu dogru mu kardes. Ben inanamadim.
bluejean
Aday Memur
02 Ekim 2025 12:30

Nedir bu araç muhabbeti? Saçmalamasın kimse!


bluejean
Aday Memur
02 Ekim 2025 12:45

Sağlıkçılar ambulans alıyor mu?

Öğretmenler sınıf yapıyor mu?

Adalet araç alıyor mu?

İmamlar cami yapıyor mu?

Verenler de kendi rızasıyla veriyor..

Srkan112
Şef
02 Ekim 2025 12:49
Başlığı açana bir ay sonra yedirirler bu başlığı.

iamapoliceman
Daire Başkanı
02 Ekim 2025 13:03
ya arkadaş YETER! şuraya bi bilgi öğrenebilir miyiz diye giriyoruz, sürekli goygoy muhabbeti!!!
KARAELMAS6741.
Şube Müdürü
02 Ekim 2025 13:04

Ben hakkımı helal etmiyorum ve onaylamıyorum grçen yıl 60 milyarı niye bütçeye devredip bizim hakkımızı ailemizin rızkını araç gereç için kullanıyorlar.


Srkan112
Şef
02 Ekim 2025 15:33
Bende bugün çok sağlam teyitli bir kaynaktan duydum. Devletin tepe noktasından bir şahıs, 350 bin tl ye anlaşmışlar, 500 binde faizsiz kredi. Ama Emniyet kabul etmemiş. 500+500 de diretiyormuş egm hayırlı olsun

Alp10711
Aday Memur
02 Ekim 2025 15:41

şimdiye kadar yapılan en sağlam, en güvenilir yorum. bu kesin bilgi için çok teşekkürler kardeş :)))))

Sinancan42
Aday Memur
02 Ekim 2025 16:41
Ne kadar promosyon verecekler bilgim yok bos yerede rakam soyleyip meslekdaslarimla dalga gecmek istemem ama su gercegi ve sacmaligi anlamiyorum emniyet neden bizim promosyon parasindan emniyete arac vb masraflar icin kesinti yapiyor .bu ulkenin tek memuru ve tasarruf yapan kurumu bizmiyiz hic imam cami yapilacak sizden kesinti yaptim,veya ogretmen okula tebesir alinacak ,hizmetli parasi odenecek kesinti yaptim diye duymuyoruz bu tur sacmaliklar neden bizim teskilatta var anlamiyorum aslinda tahmin ediyorum Bizim basimizsakilerin yukariya saksakcigi yaranma derdi kendi makam ve itibarini dusunmeleri.Bakin yil sonu butcesi arti veren devlerin kendisine verdigi butceyi tamamen kullanmayip geriye devlet hazinesine bir bolumunu gonderen bakanlik icisleri bakanligi ve emniyet genel mudurlugu ama polisin uc kurus promosyon parasina goz koyup alanda bu kurum Soylenecek soz yok .

Anderson1
Şube Müdürü
02 Ekim 2025 16:52

Yeni Mrlpc geldi hepimize hayırlı olsun


55adnan55
Aday Memur
02 Ekim 2025 17:25
bu aptal saptal konuşanlara sende dahilmisin

we3j4s2
Aday Memur
02 Ekim 2025 17:29
Adalet bakanlığı sayfasından sonra aynı aptallar buraya dadanlı. Kimse giripte burayı takip etmesin. Hadi eyvallah.
