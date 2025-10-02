Promosyon: 56 bini Emniyete Araç-130 Binde Emniyet Personeline

Bende bugün çok sağlam teyitli bir kaynaktan duydum. Devletin tepe noktasından bir şahıs, 350 bin tl ye anlaşmışlar, 500 binde faizsiz kredi. Ama Emniyet kabul etmemiş. 500+500 de diretiyormuş egm hayırlı olsun

Bende bugün çok sağlam teyitli bir kaynaktan duydum. Devletin tepe noktasından bir şahıs, 350 bin tl ye anlaşmışlar, 500 binde faizsiz kredi. Ama Emniyet kabul etmemiş. 500+500 de diretiyormuş egm hayırlı olsun