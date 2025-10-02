Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Lütfen bana yardım edin


02 Ekim 2025 09:27
Lütfen bana yardım edin

Ankaradayım 5 yıl önce boşandım, 10 yaşında kızımla yaşıyorum. Üzerime hiçbir şeyim yok, kirada oturuyorum ve artık kira ödeyemiyorum! 5 yıldır memleketime tayin istiyorum, Muğlaya. Asla çıkmıyor zaten artık bir tane bile okul açılmıyor! Fiziken zaten tükendim artık bu kiralarla maddi olarak da direnecek gücüm kalmadı! Bir tane bile akrabam tanıdığım yok bu şehirde. Kronik böbrek yetmezliği hastasıyım. Çocuğumu bırakamıyorum bile. Benimle geliyor her yere. Ailemin yanına gitmek istiyorum artık yaşayamıyorum burada maddi olarak! Bir yıllık öğretmenin kocasının yanına atanabildiği sistemde ben neden 15 yıllık emeğimle kendi doğduğum yere gidemiyorum bu puanımla! Artık tükendim!


Veganteacher
02 Ekim 2025 09:28

Bana ne yapabileceğimi söyleyin lütfen?


m.r_f
Daire Başkanı
02 Ekim 2025 10:04

Öncelikle geçmiş olsun. Boşanma durumunda bir defaya mahsus ailenizin yanına mazeret tayini isteme hakkınız var, bunun için belli bir süre sınırı var mı emin değilim. Örn. boşandıktan sonraki bir yıl içinde başvuruyor olmanız gerekiyor gibi bir durum olabilir. Böbrek yetmezliğini raporla belgeleyip engelli statüsüne geçebilir ve engelli mazereti tayini isteyebilirsiniz. Bunun dışında ailenizden engelli raporu olan varsa ve bakıma muhtaç olduğu ibare içeren bir rapor alabiliyorsanız bu mazereti de sunup tayin isteyebilirsiniz.


bivarmış1yokmuş
Şube Müdürü
02 Ekim 2025 10:10

bunlar süper bilgiler umarım işinize yarar, bilgi verene de teşekkürler

Veganteacher
02 Ekim 2025 10:48

Cevap için çok teşekkür ederim ama boşanmadan dolayı ortalama 15 yıldır tayin istenemiyor. O kural kalkalı çok oldu. Sağlık durumum ise mebe göre bir bahane. Annem ve babam var sadece ve onlar da 75 yaşındalar ama rapor vermiyorlar.

