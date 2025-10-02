Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Eş Durumu Mazeret Tayini (Aile Birliği) Bilgi Verebilir misiniz ?


02 Ekim 2025 09:37
Eş Durumu Mazeret Tayini (Aile Birliği) Bilgi Verebilir misiniz ?

7 Aralık 2022 girişliyim ve İKM olarak görev yapıyorum. Geçtiğimiz Eylülde evlendim. Eşimin kendine ait çay bahçesi (kafe) var. Sigortası filan her şeyi yatıyor 2.5 yıldır. Kasım ayında açılacak mazeret tayininde başvursam gidebilir miyim onun yanına ? 3+1 Sisteme tabiyim ve 3. yılım 7 aralık 2025 te dolacak. Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim...

