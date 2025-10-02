Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Aylardır Sessiz Kalan Malum-Sen?li Tayfanın Bir Anda Ortaya Çıkması


02 Ekim 2025 10:24
Aylardır Sessiz Kalan Malum-Sen?li Tayfanın Bir Anda Ortaya Çıkması
Forumda inanılmaz bir şey oldu, maaş zammı görüşmelerinde ağızlarını açmayan, adeta ölü taklidi yapan Malum-Sen'li tayfa son bir kaçgündür ortaya çıktı; Boeing başlığı ve Cuma Günleri tatil olsun başlığında görülen bu tayfanın ilginç düşünceleri var. Bazılarını sizlere sunuyorum. "cuma namazı kılamıyorum cumalar tatil yeterli benim için.' "maaş zammı istemiyorum ben, cuma tatil olsun yeterli benim için" "sizler tiyatro sinemaya gittiniz de noldu, adam mı oldunuz." bir de sürekli parti propagandası yapan bu tipler sürekli bir anda ortaya çıktılar, sürekli mesajlara eksi vermeleri tekrar gün yüzüne çıktıklarını gösteriyor.

