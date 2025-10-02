KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Kadrolu aday memur başka bir kurumun aynı pozisyondaki sözleşmeli alımına başvuru yapabilir mi?


02 Ekim 2025 10:31
657 devlet memurları kanununa göre 2024/2 ösym merkezi atamasında kadrolu olarak atanan ve şuan aday memur olan bir mimar, KPSS-2025/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Personel kapsamında ÖSYM üzerinden yine aynı unvandaki kadroya başvuru yapabilir mi? Şuan ki kurumundan İstifa etmesi mi gerekir? İstifa ederse 3 yıl bekleme durum mu oluşur mu?

Ayrıca araştırma hastanesindeki bir mimar ne iş yapar bilgisi olan var mı?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
02 Ekim 2025 11:05

Kadrolu bir unvandan sözleşmeli bir unvana (unvan aynı olsa bile) geçiş yapılabilir. Çünkü sözleşmeli kadrolar memur sayılmıyor. Sayılmadığı için de kadroludan kadroluya geçişteki gibi herhangi bir bekleme süresi bulunmuyor. Bekleme süreleri genelde aynı statüdeki geçişlerde ortaya çıkan bir durum. Önceden istifa etmenize gerek yok ancak atandıktan sonra yeni kurumunuza başlama süresini geçirmemek için istifanızı ona göre ayarlamanız gerekir.

