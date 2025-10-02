Merkezi atamayla kadrolu atanan aday memur başka bir kurumun aynı pozisyondaki sözleşmeli alımına ba

657 devlet memurları kanununa göre 2024/2 ösym merkezi atamasında kadrolu olarak atanan ve şuan aday memur olan bir mimar, KPSS-2025/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Personel kapsamında ÖSYM üzerinden yine aynı unvandaki kadroya başvuru yapabilir mi? Şuan ki kurumundan İstifa etmesi mi gerekir? İstifa ederse 3 yıl bekleme durum mu oluşur mu?

Ayrıca araştırma hastanesindeki bir mimar ne iş yapar bilgisi olan var mı?