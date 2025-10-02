KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

Merkezi atamayla kadrolu atanan aday memur başka bir kurumun aynı pozisyondaki sözleşmeli alımına ba


02 Ekim 2025 10:31
Merkezi atamayla kadrolu atanan aday memur başka bir kurumun aynı pozisyondaki sözleşmeli alımına ba

657 devlet memurları kanununa göre 2024/2 ösym merkezi atamasında kadrolu olarak atanan ve şuan aday memur olan bir mimar, KPSS-2025/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Personel kapsamında ÖSYM üzerinden yine aynı unvandaki kadroya başvuru yapabilir mi? Şuan ki kurumundan İstifa etmesi mi gerekir? İstifa ederse 3 yıl bekleme durum mu oluşur mu?

Ayrıca araştırma hastanesindeki bir mimar ne iş yapar bilgisi olan var mı?

Çok Yazılan Konular

Atama tebligatı gelen var mı?Kadroludan sözleşmeliye geçişte istifa sorunsalıETİ Maden bigadiçDoğum izni657 den 399'a geçiş33 Yaştan sonra KPSSKPSS Türkçe hoca önerisi ?Atanmak için AÖF İİBF mi yoksa uluslarası ticaret ve lojistik mi okumalıyım ?Mehil süresi

Sözlük

Ne yapacağımızı bilemediğimiz anlar 1 Bu günün sözü 1 ufo gören masum köylü 2 Aksöğüt köyünde herkesin Yeşilyurt soyadını taşıması 1 alacahöyük 1 Bir işi yada bir problemi olabildiğince kolay şekilde çözümleyeb 1 keşke başka bir şey isteseydim 1 mülteci 1 abi 1 kendi hakkına girmek 1

Son Haberler

MHP'li Feti Yıldız'dan Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin açıklamaBaşsavcılık Ayşe Barım'ın tahliye kararına itiraz ettiAltının gramı 5 bin 180 liradan işlem görüyorSumud Filosundan 3 gemi Gazze karasularına ulaştıOtomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 9,15 büyüdü

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?