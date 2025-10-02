Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Adalet bakanlığı tayin


02 Ekim 2025 11:19
Adalet bakanlığı tayin

4 yıldır İstanbul'da adliyede psikolog olarak çalışıyorum. Yaklaşık 1 ay önce memleketim Muğla'da yüksek lisansa kabul edildim ve bu dooğrultuda tayin dilekçesi verdim fakat ret geldi. İtiraz yoluna gitmeyi düşünüyorum, nereye itiraz etmem gerekiyor ve ne kadar sürede sonuçlanıyor?


Memur-adayi101
Şef
02 Ekim 2025 11:34

60 gün içerisinde idare mahkemesine dava açman gerekiyor


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
02 Ekim 2025 13:29

Eğitim durumunuzu mazeret olarak gösterip de nakil talebinde bulunacaksanız şunu bilmenizi isterim. Eğitim mazereti yönetmelikten kalktı. İdare mahkemesine bu talebinizin reddedilmesinden dolayı dava açsanız dahi, yönetmelikte olmayan mazeretten dolayı davanızın reddedilme ihtimalinin yüksek olduğunu bilmenizi isterim.

Aşağıdaki kararı okuyabilirsiniz.

https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2012/606


neyapsamnereyegitsem
Aday Memur
02 Ekim 2025 13:55

çotanak hocam saygılar, iyi günler

ÇOTANAK, 37 dk. önce

