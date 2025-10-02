Ebeveyn kursu ve Aile Okulu 1-2 kursları

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
02 Ekim 2025 13:02
Okula ilçeden gelen bir yazı ile Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ebeyn okulu ve Aile okulu 1 ve 2 kurslarını düzenlemek ile görevlendirilmişim. Kurs açma talebim yok. Dahası kurs programında eğitimcilerin alması gereken bir eğitimi de almadım ama ilçe bunu açacaksın diyor. Kursları 36 saat 24 saat ve 22 saat. Bu kursları açmak zorunda mıyım?

