rektör doğrudan öğretim görevlisi kadrosu ilanı verebilir mi?


02 Ekim 2025 13:08
rektör doğrudan öğretim görevlisi kadrosu ilanı verebilir mi?
yökün belirlediği öğretim üyesi temininde güçlük çekilen ve öğretim görevlisi istihdam edilen bir lisans bölümüne asgari norm kadro içinde dekan talebi vs olmadan ilan verilir mi?

