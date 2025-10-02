Biraz da olsa yüzümüz gülsün konusu..

Birçoğumuzun ekonomik sıkıntılardan dolayı neredeyse her gün bir gelişme var mı acaba diyerek son zamanlarda daha sık uğradığı forumda promosyon ve iyileştirme konu başlıkları içerisindeki gereksiz yorumlar ve tartışmalar, ne yazık ki konu içerisinde bir umut işe yarar bilgi var mı arayışı içerisinde olan meslektaşlarımızı daha da fazla germektedir.

Bu konu başlığı içerisinde meslekte eğer var ise güzel,komik anılarımızı yaşadığımız yüzde tebessüm bırakan olaylarimizi paylaşarak bu zor günlerde en azından bir nebze yüzümüzü guldurebilirsek ne mutlu bize.

Hepimiz farklı şehirlerde farklı birimlerde aynı kaderi yaşamaya mahkum edilmis haklarını alamayan, ne yazık ki kimse duymak istemediği için seslerini duyuramayan bir ananın babanın evlatlarıyız ve bizim halimizden en iyi biz anlarız. Lütfen bu konuda da farklı yerlere çekerek tartışmalar olmasın güzel anılar paylaşılsın gülünüp geçilsin..