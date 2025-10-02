Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Hastalık nedeniyle İl dışı geçici görevlendirme


02 Ekim 2025 13:49
Hastalık nedeniyle İl dışı geçici görevlendirme

Merhabalar. Annem farklı bir şehirde yaşıyor ve kanser tedavisi görüyor. 1 aylık refakatçi izni kullanıyorum. Heyet raporunda refakat edilmediği takdirde tehlike oluşturacağı yazıyor ancak rapor süresi 1 aylık.

Sorum şudur, acaba refakat izni aldığım heyet raporu ve annemin ikametgah belgesiyle annemin bulunduğu şehire geçici görevlendirme talep edebilir miyim. Annemin bulunduğu yerde tek lise var ve branşımda da açık mevcut.

Hastalık mazeretleri ile il dışı geçici görevlendirme mümkün müdür

Çok Yazılan Konular

Branş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.Cuma öğleden sonra alınan raporda kesinti olur mu?Ek ders 350 Türk lirası olmalıEğitimbirsen'den istifa! Yoksulluk sınırı!Atanma öncesi yapılan askerlik için kademe ve hizmet puanı almaYöneticilik süresi hesabında 21. madde uygulaması.Ders programı hazırlanmasında adaletsizlik yapılması.Eğitim öğretim ödeneği yatan illerZorunlu eğitimden memnun musunuz?Okul spor salonu kullanımı için izin alınmalı mı?

Sözlük

sisifos'un cezası 1 mülteci 1 kendi hakkına girmek 1 iltica 1 ufo gören masum köylü 2 yalan rüzgarı 1 yetmiş iki buçuk millet 1 sabah ayazı 1 Ne yapacağımızı bilemediğimiz anlar 1 alacahöyük 1

Son Haberler

Beş Genel Sekreter Yardımcısı görevlendiren üniversiteye ikaz!Kültür Yolu Festivali'nin 16'ncı durağı MalatyaAldatıcı reklamlara 189 milyon lira cezaBatman'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı'Üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz'

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?