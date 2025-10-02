Sözleşmeliden Sözleşmeliye Geçişte Yıllık İzin

Merhabalar,

4b büro personeli olarak çalışıyorum. Kasım sonunda 1 yılım dolacak ve yıllık iznim olacak. Şu an farklı bir bakanlığa 4b'li mühendis olarak atanma durumum var. Birkaç sorum var.

1) 1 yıl dolduktan sonra farklı bakanlığa mühendis olarak geçiş yaparsam eski kurumumda hak etmiş olacağım yıllık izni yeni kurumumda kullanabilir miyim?

2) Eğer iznimi taşırsam yıl başında tekrar izin hakkı tanınacak mı? Yani 20+20 şeklinde mi olacak?

3) 1 yıl dolmadan geçiş yaparsam orada tekrar sıfırdan 1 yıl dolmasını mı bekleyeceğim. Yoksa şu an çalıştığım yerdeki hizmet dahil edilir mi?

Teşekkürler