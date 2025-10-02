Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Promosyon gorusmeleri neden yapilmiyor?


02 Ekim 2025 15:16
Promosyon gorusmeleri neden yapilmiyor?

Selamlar, ekimin ilk haftasi geldi hala emniyetten promosyon gorusmeleri hakkinda bir bilgi veya anlasma haberi gelmedi? Cidden ne bekleniyor acaba? Gorusme yapildi da bilgi mi verilmiyor?

Çok Yazılan Konular

Mazeret ataması 20252025 banka promosyonuİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2026 Atama ve Yer Değiştirme YönetmeliğiZam hayırlı olsun7 gün üst üste iş ve 90 saat mesaiSALI GÜNÜ GECEDEN ÇIKAN HEMŞİRE TEKRAR CUMARTESİ GÜNÜ İŞE GELİYOR VE MAAŞI BENDEN FAZLAPromosyona bloke konusu amme hizmetiPROMOSYON SON TEKLİF..

Sözlük

alacahöyük 1 bir kadın susuyorsa 3 ufo gören masum köylü 2 GS-Liverpool Şampiyonlar Ligi Maçı 1 yalan rüzgarı 1 Deprem 1 sabah ayazı 1 Umumi tuvalete peçeteyi kullanmak 1 abi 1 iltica 1

Son Haberler

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 334 bin liraya yükseldiİzmir merkezli FETÖ operasyonunda 12 şüpheli tutuklandıEdirne'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 tutuklamaMilli Dayanışma Komisyonu'nun 14'üncü toplantısı 8 Ekim'deÇanakkale'de lisedeki akran zorbalığına adli ve idari soruşturma

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?