Yaş şartı yok mu

Arkadaşlar meraba.Uzmanlık kadrosu için kurumlar atama yaparken 35 yaş arıyor.Son yapılan 2025/1 merkezi alımda mesela Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Uzman aldı.Şartlar Kamu yönetimi mezunu vs. Başka bir şey istemiyor. Yani 38 yaşında biri burayı tercşh etse ve atansa sorun yok değil mi?

Veya DMO Merkezi Satınalma Uzm. Yrd. almış bazı bölümler mezun şartı ve yds şartı var ama yaş şartı yok. Yani merkezi atamada uzman veya uzman yard. alınırken yaş şartı yoksa atandığından problem olmaz.Hop hemşerim sen 38 yaşındasın atanamazsın gibisinden?