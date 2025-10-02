Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

2 Ekim'de hala eğitim ödeneğinin yatmaması


02 Ekim 2025 15:46
2 Ekim'de hala eğitim ödeneğinin yatmaması

Eskiden maaşın yarısı kadardı, yerli verdiğiniz sözümona sendikaların da sayesinde cep harçlığına döndü. Tamam 3-5'in hesabında değiliz ama eylülün ilk haftasında yatması gereken ücret ekimde de yatmaz mı ya?

Çok Yazılan Konular

Branş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.Cuma öğleden sonra alınan raporda kesinti olur mu?Ek ders 350 Türk lirası olmalıEğitimbirsen'den istifa! Yoksulluk sınırı!Atanma öncesi yapılan askerlik için kademe ve hizmet puanı almaYöneticilik süresi hesabında 21. madde uygulaması.Ders programı hazırlanmasında adaletsizlik yapılması.Eğitim öğretim ödeneği yatan illerOkul spor salonu kullanımı için izin alınmalı mı?Zorunlu eğitimden memnun musunuz?

Sözlük

Deprem 1 iltica 1 kendi hakkına girmek 1 yalan rüzgarı 1 abi 1 sisifos'un cezası 1 Futbol ciddi bir iştir,selfie çekmeye benzemez 3 alacahöyük 1 mülteci 1 Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 1

Son Haberler

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 334 bin liraya yükseldiİzmir merkezli FETÖ operasyonunda 12 şüpheli tutuklandıEdirne'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 tutuklamaMilli Dayanışma Komisyonu'nun 14'üncü toplantısı 8 Ekim'deÇanakkale'de lisedeki akran zorbalığına adli ve idari soruşturma

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?