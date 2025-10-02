Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Memur Üniversite Hastanesi Hk.


02 Ekim 2025 16:24
Memur Üniversite Hastanesi Hk.

Herkese merhaba. Üniversite hastanesinde çalışan bilgisayar işletmenleri/vhki gibi GİH'e tabi memurlar hangi birimlerde çalışır? kendilerine ne tarz görevler verilebilir? üniversite hastanelerinde vardiyalı çalışma (12/24 , 24/48, vb.) ya da nöbet var mıdır? son olarak döner sermaye, yemek ücreti, fazla mesai tazminatı vb. ek ödeme kalemleri var mıdır?


kutsiyet
Memur
02 Ekim 2025 16:48

arşiv evrak kayıt muhasebe vb. ek hak olabilir

