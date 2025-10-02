Fazla Mesai ve Ekmek .

Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
02 Ekim 2025 16:55
Maaşlara diyecek birşey yok(çok var da yok) Memur Fazla mesai ücreti 12.80.-TL,'dir. Bir ekmeğin 15 simit poğaçanin 20 TL olduğu bir yerde fazla mesai ücreti çok komik kalmıştır. Önümüzdeki günlerde bütçe görüşmeleri başlayacaktır. Burada fazla mesai ücretleri ele alınacaktır. Beraber çalıştığım 3 yıllık işçi 60 saat fazla mesai ile 100K bandında maaş almıştır. Ben 15 yıldır tekniker kadrosundayim fazla mesai ile beraber aldığım ücret 66K dir. Bu tutarların gözden geçirilmesi gerekmektedir. Sendikalara seslenicem ama kendilerine faydasi yok ki bize olsun.


alponco
Aday Memur
02 Ekim 2025 16:56

Fazla mesai ücretleride 6. Ayda enflasyon tutarinda veya yeniden degerleme oraninda artırılmalıdır.


firatli_genclik
Genel Müdür
02 Ekim 2025 19:09

Katılıyorum hocam. 12.80 TL nedir yahu?

