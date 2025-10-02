Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Eşim Sağlık personeli bana mı tabi


02 Ekim 2025 17:45
Çalıştığım yerde görev süremi doldurdum. İnşallah evleneceğim. Eşim sözleşmeli tıbbi dokümantasyon sekreteri. Eşimin 2 yılı. Eşimin olduğu ile tabi olmak için dilekçe verdim. Bugün personel daire başkanlığını aradığımda santraldaki görevli dilekçen kabul olmaz. Sebebi ise eşinin 2. Senesi olduğu için o sana tabi dedi. Dedim o sözleşmeli halen dedim. Böyle bir şey var mı. Bilginiz var mı.


Vekil01
Aday Memur
02 Ekim 2025 21:04

Mesaj kutuna bak kardeşim


ozcan52500
Aday Memur
03 Ekim 2025 00:46

Tamamdır abi

Vekil01, Dün

ozcan52500
Aday Memur
03 Ekim 2025 12:22

böyle olur atanan arkadaşlar var mı

