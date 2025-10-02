Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Sağlık personeli


02 Ekim 2025 17:45
Sağlık personeli

Çalıştığım yerde görev süremi doldurdum. İnşallah evleneceğim. Eşim sözleşmeli tıbbi dokümantasyon sekreteri. Eşimin 2 yılı. Eşimin olduğu ile tabi olmak için dilekçe verdim. Bugün personel daire başkanlığını aradığımda santraldaki görevli dilekçen kabul olmaz. Sebebi ise eşinin 2. Senesi olduğu için o sana tabi dedi. Dedim o sözleşmeli halen dedim. Böyle bir şey var mı. Bilginiz var mı.

Çok Yazılan Konular

Mazeret ataması 20252025 banka promosyonuİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2026 Atama ve Yer Değiştirme YönetmeliğiZam hayırlı olsun7 gün üst üste iş ve 90 saat mesaiSALI GÜNÜ GECEDEN ÇIKAN HEMŞİRE TEKRAR CUMARTESİ GÜNÜ İŞE GELİYOR VE MAAŞI BENDEN FAZLAPromosyona bloke konusu amme hizmetiPROMOSYON SON TEKLİF..

Sözlük

ufo gören masum köylü 2 sisifos'un cezası 1 Deprem 1 iltica 1 Umumi tuvalete peçeteyi kullanmak 1 bir kadın susuyorsa 3 yetmiş iki buçuk millet 1 yalan rüzgarı 1 Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 1 alacahöyük 1

Son Haberler

Muğla'da iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldüO ilde 'şarbon' alarmı: 6 köye giriş çıkış yasaklandıRekabet Kurulu, 4 hazır beton üreticisine soruşturma açtıİsrail, Küresel Sumud Filosunda 48 Türk vatandaşını alıkoyduÖzlem Çerçioğlu'nun evinin fotoğraflarını paylaşan Ergün Poyraz tutuklandı

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?