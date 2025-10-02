Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Gebelikte nöbetten muaf raporu


02 Ekim 2025 17:55
Gebelikte nöbetten muaf raporu

Yönetmelikte Gebelik 24. Haftadan önce nöbetten muaf olmak için tabip raporu yeterli diyor. İdare üç hekim raporu istiyor. Doktorlar üç hekim raporu vermiyor. Ne yapmak lazım bu konu hakkında bir bilgi olan var mı?

