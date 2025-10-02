Kamu konutlarında ikinci 5 yıl var mı?

Şimdi yönetmeliğe baktığımız zaman sıra tahsisli konutta 5 yıl oturuyorsunuz süre bittikten sonra eğer talep varsa çıkıyorsunuz. Talep yoksa da devam ama bu size ikinci bir 5 yıl mı başlatıyor? Soruma şöyle bir ekleme de yapayım diyelim ki lojmanda başka boş konutlar var size diyorlar ki diğer konuta geç orada 5 yıl daha devam et. Yani anlatmak istediğim kamu konutlarında daire değişse bile ikinci bir 5 yıl size kazanılmış hak olarak dönüyor mu?

