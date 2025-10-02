Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han

Kamu konutlarında ikinci 5 yıl var mı?


02 Ekim 2025 19:47
Kamu konutlarında ikinci 5 yıl var mı?
Şimdi yönetmeliğe baktığımız zaman sıra tahsisli konutta 5 yıl oturuyorsunuz süre bittikten sonra eğer talep varsa çıkıyorsunuz. Talep yoksa da devam ama bu size ikinci bir 5 yıl mı başlatıyor? Soruma şöyle bir ekleme de yapayım diyelim ki lojmanda başka boş konutlar var size diyorlar ki diğer konuta geç orada 5 yıl daha devam et. Yani anlatmak istediğim kamu konutlarında daire değişse bile ikinci bir 5 yıl size kazanılmış hak olarak dönüyor mu?

kekw
Aday Memur
02 Ekim 2025 21:11

Evet. Konut ön tahsisli olarak adınıza tahsis edilirse ikinci 5 yıl olur.


kekw
Aday Memur
02 Ekim 2025 21:13

Cevabımı yanlışlıkla tam bitirmeden gönderdim.

Ön tahsis (2. 5 yıl) hakkı yalnızca oturmakta olduğunuz konut için geçerli olan bir şey. Onun haricinde başka bir konut için ön tahsis hakkı yok. Herhangi bir konuta başvurur gibi onun için de sıraya girmeniz lazım. O zaman ön tahsis başvurusunun ne anlamı var diyeceksiniz. Vallahi var bir anlamı ama ben de tam idrak edebilmiş değilim. Herkes farklı bir şey söylüyor.. Özetle, ikinci beş yıl için kendi konutunuzu 1.sıraya yazmak en iyisi öyle diyeyim.

kekw, 42 dk. önce

Evet. Konut ön tahsisli olarak adınıza tahsis edilirse ikinci 5 yıl olur.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 tsk Eylül atamaları Hk.Uzman çavuşlar neden orduevine giremiyorKamu konutlarında ikinci 5 yıl var mı?Tsk sağlık itiraz davası 45/8Mahkeme kararı ile Astsubay okuluna dönüş

Sözlük

ufo gören masum köylü 2 iltica 1 yetmiş iki buçuk millet 1 mülteci 1 sisifos'un cezası 1 Umumi tuvalete peçeteyi kullanmak 1 Tarantino 1 alacahöyük 1 Deprem 1 Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 1

Son Haberler

Genel Kurulda Kamu Denetçiliği Kurumunun 2023-2024 Raporları görüşüldüİstanbul'da eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli olduCamide ahlaka aykırı davranış iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandıPolisin açtığı kursuna katılan gençler astsubaylığı kazandıEşekle 'E', nine kılığında 'N': Öğretmenden yaratıcı ders

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?