Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

Doğum izninde maaş


02 Ekim 2025 21:31
Doğum izninde maaş

4b sozlesmeli personelin 8+8 dogum izninde maasi nasil hesaplanir. Maasi sgk mi öder? Herhangi bir kesinti yapilir mi

Çok Yazılan Konular

Sözleşme Feshi4B sözleşmeliyim , Yüksek Lisans dersleri için izin vermiyorlarSözleşmeliden sözleşmeliye geçerken mahkeme sürecinde kadroya geçmekKadroluyken Sözleşmeli alıma başvurma hakkında soruAskerlik ve memurluk hk.Sözleşmeli Personel AskerlikBakanlıklar Arası Geçiş7433 Sayılı Kanuna Göre 3+1 Sözleşmeli Personel Eş Durumu Tayin Hakkında

Sözlük

Aksöğüt köyünde herkesin Yeşilyurt soyadını taşıması 1 GS-Liverpool Şampiyonlar Ligi Maçı 1 yalan rüzgarı 1 Ne yapacağımızı bilemediğimiz anlar 1 abi 1 ufo gören masum köylü 2 Tarantino 1 sisifos'un cezası 1 Futbol ciddi bir iştir,selfie çekmeye benzemez 3 kendi hakkına girmek 1

Son Haberler

Genel Kurulda Kamu Denetçiliği Kurumunun 2023-2024 Raporları görüşüldüİstanbul'da eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli olduCamide ahlaka aykırı davranış iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandıPolisin açtığı kursuna katılan gençler astsubaylığı kazandıEşekle 'E', nine kılığında 'N': Öğretmenden yaratıcı ders

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?